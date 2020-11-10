Путин назвал имена погибших в Армении вертолетчиков

Президент России Владимир Путин назвал имена летчиков, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-24 в Армении, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин назвал имена летчиков, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-24 в Армении, передает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что 9 ноября в Армении погибли российские летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении.

"Это Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и летчик-оператор — штурман звена", — отметил президент.

Российский лидер также добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал провести тщательное расследование, а также наказать тех, кто виновен в гибели российских летчиков.

Напомним, 9 ноября Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит в Армении. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позднее в Баку признали, что азербайджанские военные случайно сбили вертолет. Власти Азербайджана принесли извинения, а также выразили готовность выплатить России компенсации.