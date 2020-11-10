Продление договора СНВ-3 зависит от результатов выборов в США

Вопрос по договору СНВ-3 не будет решен, пока в США не будет подтверждена победа кого-либо из кандидатов в президенты. Об этом пишет iReactor, цитируя политолога Алексея Мартынова.

Вопрос по договору СНВ-3 не будет решен, пока в США не будет подтверждена победа кого-либо из кандидатов в президенты. Об этом пишет iReactor, цитируя политолога Алексея Мартынова.

Москва и Вашингтон заинтересованы в продлении договора о сокращении наступательных вооружений. Однако препятствием является его условия, считает первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган. Подобные заявления являются попыткой переложить ответственность за продление СНВ-3 на российскую сторону, и ведение информационной войны, уверен Мартынов.

"Конечно, это продолжение той же самой линии, которую мы видели и раньше. Ничего здесь нового действительно нет", — заметил политолог.

Специалист указал, что пока в Соединенных Штатах не решится вопрос с президентством, о каком-либо продлении договора говорить не приходится. Такой вопрос будет решаться дольше, чем кажется, считает специалист.