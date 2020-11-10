18:52 10 Ноября 2020Общество
Суд Москвы потребовал от "Царьграда" удалить видео о Евгении Пригожине
Иск бизнесмена Евгения Пригожина к сотруднице ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и телеканалу "Царьград" был частично удовлетворен Тверским судом Москвы.
Иск бизнесмена Евгения Пригожина к сотруднице ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и телеканалу "Царьград" был частично удовлетворен Тверским судом Москвы.
Указанное СМИ ранее опубликовало видеозапись, где утверждалось, что предприниматель якобы имеет отношение к нападению на Сергея Мохова, мужа Соболь. Пригожин потребовал через суд признать данную информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь.
Теперь ответчики обязаны опровергнуть сведения, признанные недостоверными, и удалить соответствующие фрагменты видео, подтвердила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.