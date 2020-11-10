Суд Москвы потребовал от "Царьграда" удалить видео о Евгении Пригожине

Иск бизнесмена Евгения Пригожина к сотруднице ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и телеканалу "Царьград" был частично удовлетворен Тверским судом Москвы.

Иск бизнесмена Евгения Пригожина к сотруднице ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и телеканалу "Царьград" был частично удовлетворен Тверским судом Москвы.

Указанное СМИ ранее опубликовало видеозапись, где утверждалось, что предприниматель якобы имеет отношение к нападению на Сергея Мохова, мужа Соболь. Пригожин потребовал через суд признать данную информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь.

Теперь ответчики обязаны опровергнуть сведения, признанные недостоверными, и удалить соответствующие фрагменты видео, подтвердила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.