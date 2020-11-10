Пьяный мужчина "проверил" школьную охрану и попался Росгвардии в Москве

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался на территорию школы, чтобы "проверить" реакцию представителя безопасности учреждения в Москве.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался на территорию школы, чтобы "проверить" реакцию представителя безопасности учреждения в Москве.

Сотрудники Росгвардии задержали москвича, ворвавшегося в здание образовательного учреждения. По предварительным данным, пьяный мужчина перепрыгнул через турникет. Подобным образом он планировал проверить реакцию охранника, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии.

"Кнопку тревожной сигнализации нажал охранник учебного заведения после того, как гражданин отказался покинуть здание школы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители задержали мужчину для проведения дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что по пути к зданию школы он повредил несколько припаркованных автотранспортных средств.