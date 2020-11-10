Клинцевич оценил соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе

Россия сыграла важную роль в урегулировании карабахского конфликта, убежден российский политик Франц Клинцевич.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорно-Карабахской Республике. Согласно положениям документа, обе стороны прекращают военные действия и останавливаются на занятых позициях.

Ереван отдает Баку три района: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. На территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Армения и Азербайджан обмениваются пленными и телами погибших, разблокируют экономические и транспортные связи.

Глава Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя соглашение, заявил, Россия сыграла важную роль в урегулировании карабахского конфликта.

«Было четко сказано, что альтернативы нет, что все закончится плачевно для всех стран. Надо было сделать остановку и перевести весь остальной процесс в переговорность. Солдаты гибнут, ресурсы расходуются. Но у каждой стороны есть результаты. Азербайджан поддержке сил извне достиг успеха и получил территории. Но Нагорный Карабах не удалось захватить, люди, живущие, в Степанакерте и других районах, остались на своих местах, не потеряли жилье. Прекратился огонь», — сказал политик в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

По мнению Клинцевича, основной гарантией мира стало введение российского воинского контингента на линию разграничения. Всего контингент в Карабахе будет состоять почти из двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной и специальной техники. Основу сил, которые будут обеспечивать безопасность в непризнанной республике, составят подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.

«С учетом авторитета России, квалификации наших военных и их морально-волевых качеств, это гарантирует мирный переговорный процесс. Дальше стороны будут развивать диалог. Главное- наступил некий мир», — убежден экс-сенатор.

На фоне заключения мирного соглашения армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а в Ереване прошли акции протеста. Сотни протестующих ворвались в здание правительства и разгромили помещения, после чего направились к резиденции премьера. Гость эфира убежден, что люди, требующие продолжения войны, не понимают, чем это может закончится для армянского народа.

«Недовольные руководством Армении люди спекулируют [на этом]. Имея много претензии к тому что делал Пашинян, но он своими шагами в моих глаза серьезно поднял авторитет. Он объявил мир. Суверенитет Армении мог встать под сомнение. Но в этих условиях, когда есть договоренность соседних государств, которые друг друга уважают, я думаю, что все те силы, которые проявили мудрость, смогут убедить этих не до конца адекватных людей, которые играют в страшилки, и до конца не понимают последствия их игры», — считает Клинцевич.

Без вмешательства России Армению ждала бы катастрофа, подчеркивает политик. Москву пытались втянуть в карабахский конфликт, но этого сделать не удалось, говорит Клинцевич. Вечером 9 ноября стало известно, что в небе над Арменией сбит российский вертолет Ми-24. В Минобороны РФ уточнили, что он сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы. Стреляли со стороны Азербайджана из ПЗРК. Ракета поразила цель, Ми-24 потерял управление и рухнул в горной местности на территории Армении.

Два человека погибли на месте, еще одного члена экипажа эвакуировали с травмами средней степени тяжести. Трагедия с Ми-24 — не случайность, уверен Клинцевич.

«Это было рассчитано на неадекватную реакцию России. Вертолет был заложником процесса в Нагорном Карабахе. Сегодня надо понять, что у руля РФ стоит человек с большим опытом. Россия на такие вещи не поведется. Понимая, что произошла трагедия, потребуют полного объяснения. Но это была не случайность. Кто управлял процессом, я не знаю», — заключил экс-сенатор.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия сыграла важную роль в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.