Выборы-2024, бизнес или ТВ-сериалы. Что будет делать Трамп, если проиграет

Американское издание The National Interest перечислило варианты дальнейшей деятельности действующего президента США, если он уступит победу Джо Байдену.

Несмотря на то, что некоторые американские СМИ поспешили провозгласить демократа Джо Байдена 46-м президентом США, официальное объявление победителя выборов 2020 года могут отложить на долгий срок. Все дело в поданных штабом действующего президента Дональда Трампа судебных исков и пересчете голосов в отдельных штатах.

Впрочем, эксперты уже начали размышлять над тем, что будет, если Трамп все-таки выйдет из президентской борьбы проигравшим и покинет Овальный кабинет Белого дома. Так, например, один из авторов американского издания The National Interest перечислил несколько вариантов развития событий для Трампа, как рядового гражданина.

Подготовка к выборам-2024

На прошедших выборах 3 ноября пока еще лидер страны набрал больше голосов, чем ему прочили. По мнению журналиста, пандемия коронавируса знатно подпортила ему политическую картину: не будь ее, шанс переизбрания на второй срок был бы гораздо выше.

Кроме того, из всех нынешних кандидатов-республиканцев, считают в издании, именно Трамп с большей вероятностью может чего-то добиться в 2024 году.

Вместе с тем, как отмечают в журнале, за время президентства у бизнесмена появились личные недоброжелатели в кругу Республиканской партии. Многие из них последние годы «держали язык за зубами», однако теперь у них появилась возможность заявить о себе. Так, полагает The National Interest, «настойчивые республиканцы», настроенные против Трампа, в скором времени предложат свои кандидатуры к 2024 году.

Ранее в Axios со ссылкой на источники сообщили, что Трамп собирается баллотироваться на следующих выборах. Однако в The National Interest обращают внимание, что все не так однозначно. Журналист напомнил, что за первые годы пребывания на должности Трамп создавал впечатление человека, которому не нравится быть президентом.

Бизнес-империя

The National Interest утверждает, что сейчас бизнес Трампа находится в упадке. Так, президент США не оплачивал федеральный подоходный налог в течение целого десятилетия. Сославшись на конфиденциальные данные налоговых деклараций, журналист подчеркнул, что во время своего избрания в 2016 году Трамп заплатил лишь 750 долларов. То же самое произошло и в 2017 году.

Последующее опровержение Трампа и отказ публиковать правдивые документы заставили общественность задуматься, действительно ли бизнесмен так богат и успешен, как он утверждает.

Сомнения существуют уже не первый год. Между Трампом и Forbes до сих пор не прекращается спор относительно финансового состояния президента. По словам последнего, его попросту недооценивают.

Нередко Трамп преувеличивал свои успехи в секторе недвижимости, продолжил The National Interest. Действовать экономически рационально ему мешало «тщеславие». Журналист провел параллель с отцом Трампа, который нарастил богатство, построив хорошо оборудованные, но при этом не роскошные апартаменты для среднего класса в Бруклине. При этом для президента США куда важнее был имидж здания. По этой причине он приобрел отель Plaza в Манхэттене по неоправданно завышенной цене.

Больше всего средств глава Белого дома собирал с той недвижимости, которой не владел вовсе, но которая при этом носила его имя — как правило, это были надписи в виде гигантских букв золотого цвета. По сути, Трамп наживался на собственном бренде.

Медиа-империя

По мнению журналиста издания, Дональд Трамп, прежде всего, артист. Только один его телесериал «Ученик», выходивший с 2004 по 2017 годы, принес ему в общей сложности 427,4 миллиона долларов. А потому, не исключено, что Трамп может найти спонсоров для того, чтобы построить медиа-империю.

