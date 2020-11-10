Глава Крыма порадовался назначению Олега Белавенцева

Бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев назначен почетным консулом Никарагуа в Крыму.

Бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев назначен почетным консулом Никарагуа в Крыму.

Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что рад назначению политика Белавенцева, так как он является мудрым дипломатом.

На новом посту он продолжит систематическую работу, которая направлена на развитие и процветание российского Крыма. По словам Аксенова, он гордится тем, что может назвать Белавенцева настоящим другом и верным соратником.

Крым стал российским регионом после референдума, где жители высказались за вхождение в состав России. Референдум прошел в соответствии с международным правом.

Однако Украина не оценила решение и пригрозила Никарагуа санкциями из-за Крыма, сообщает телеканал "360".