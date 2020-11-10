Леонид Кравчук: Украине все равно, кто победит на выборах в США

Экс-президент Украины Леонид Кравчук оценил перспективы переговоров по Донбассу и поделился мнением о выборах американского лидера.

Россия и самопровозглашенные республики Донбасса не поддержат план Киева по мирному урегулированию военного конфликта на юго-востоке Украины. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» привел первый президент страны, а ныне глава украинской делегации в Минской группе Леонид Кравчук.

«Завтра, 11 ноября, на заседании Минской группы нашей делегацией будет представлен план относительно урегулирования ситуации на Донбассе», — сообщил экс-президент Украины.

Однако не все в разрешении конфликта зависит только от Киева. Как напомнил Кравчук, наряду с украинским планом, есть план России, а также план самих ЛНР и ДНР. Помимо этого, действует Нормандский формат и работают политические советники. Минская группа, по словам собеседника ПС, накопила достаточный объем материалов для решения вопроса с Донбассом.

«Многое было сделано за это время. Теперь нужно объединить уже выработанные всеми участниками сторон документы и затем создать единый план по урегулированию», — продолжил Кравчук.

В то же время представитель Киева не надеется быстро решить вопрос Донбасса в Минском формате.

«На предстоящем заседании мы будем активно дискутировать. Никто не знает, каким будет это заседание рабочей группы. Но предварительно можно сказать, что Россия и республики не будут поддерживать наш план», — с сожалением констатировал он.

Впрочем, переговорные позиции Киева Кравчук находит сильными, будучи убежден, что время работает на Украину.

«Понимаете, время идет, жизнь меняется, меняется ситуация и в мире, и в России. Я убежден, что в конце концов правда станет главной, изначальной силой в решении конфликта. А правда на нашей стороне», — уверен первый украинский президент.

Проходящие в настоящее время президентские выборы в США серьезно повлияют на мировую политику, отметил Кравчук, однако назвать наиболее выгодного для украинских властей кандидата не взялся.

«Лучшим президентом будет тот, кого выберет американский народ. Нам не нужно думать за американцев. Нам не нужно делить президентов на плохих и хороших для Украины. Дело в том, что в США есть прекрасное правило: президент, безусловно, очень важная должность, но там работает система. Система морально-политического характера, правовая система, система сдержек и противовесов», — добавил политик.

Благодаря развитым политическим институтам США гораздо стабильнее других стран мира в социальном и политическом смысле, добавил собеседник ПС.

«Судьбу страны там решает не один человек, — заверил первый глава независимой Украины. — Решает ее парламент, политические партии. Система жизни и работы в этой стране совсем другая. Поэтому не нужно думать, что один человек может там все решить, хотя да, от президента многое будет зависеть».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после произошедшего в столице Украины государственного переворота, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.

Жители Донецкой и Луганской области заявили о несогласии с политическим курсом новых властей и провозгласили независимость от Украины. Киев в ответ начал военную операцию против восставших регионов.

В настоящее время конфликт заморожен, его мирное урегулирование предусмотрено Минскими соглашениями. 11 ноября пройдет очередное заседание Минской группы.