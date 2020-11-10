Путин рассказал о переданных США предложениях по уравнению безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва направила США предложения по новому уравнению стратегической безопасности, передает РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва направила США предложения по новому уравнению стратегической безопасности, передает РИА Новости

Глава государства провел совещание с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, в ходе которого сообщил, что российская сторона предложила США выработать новое уравнение безопасности в сфере стратегической стабильности.

"Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого "первого удара", что, на наш взгляд, вообще недопустимо", — пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что данное предложение направлено на создание новой основы для диалога с Вашингтоном о контроле над ядерными вооружениями в будущем.