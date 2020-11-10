Путин рассказал о переданных США предложениях по уравнению безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва направила США предложения по новому уравнению стратегической безопасности, передает РИА Новости
Глава государства провел совещание с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, в ходе которого сообщил, что российская сторона предложила США выработать новое уравнение безопасности в сфере стратегической стабильности.
"Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого "первого удара", что, на наш взгляд, вообще недопустимо", — пояснил Путин.
Президент подчеркнул, что данное предложение направлено на создание новой основы для диалога с Вашингтоном о контроле над ядерными вооружениями в будущем.
"Это важно и для двух наших стран, ну и, по сути, для всего мира", — добавил глава государства.