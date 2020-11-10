"Бархатная революция" Волкова поставит крест на суверенитете России

Тему необходимости проведения в РФ "бархатной революции" затронул член признанного в России иноагентом ФБК Леонид Волков.

Тему необходимости проведения в РФ "бархатной революции" затронул член признанного в России иноагентом ФБК Леонид Волков.

Соратник блогера Алексея Навального и менеджер проектов "Фонда борьбы с коррупцией" высказался на тему "бархатной революции" явно на фоне выборов в Соединенных Штатах. При этом он не учитывает, что разговоры о смене власти преждевременны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Леонид Волков поднял спорную тему в новом выпуске «TL;DR» на своем YouTube-канале. Он напомнил, что через подобные революции уже проходили Чехия, Болгария, Венгрия, Литва, Польша и Эстония. Соратник Навального не исключил, что подобное произойдет и в России. Также он призвал приблизить "бархатную революцию". При этом Волков не учел негативного опыта. К примеру, страны Прибалтики с выходом из состава Советского Союза лишились ряда экономических отраслей. Не стоит исключать, что подобное может лишить государство суверенитета.

Говорить о мнении Волкова вне контекста выборов в США довольно сложно. Ясно, что член ФБК хочет победы демократов, которых представляет кандидат Джо Байден. Это связано с тем, что в таком случае некоммерческая организация вновь начнет получать из-за рубежа дополнительное финансирование.