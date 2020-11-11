Трамп заявил о «большом прогрессе» в расследовании фальсификаций на выборах
Действующий президент США и республиканец Дональд Трамп сообщил о «большом прогрессе» своего расследования по нарушениям на голосовании и добавил, что результаты будут уже на следующей неделе. Закончил Трамп тем, что написал свой неизменный лозунг «сделаем Америку великой опять» и добавил «Мы победим!».
WE WILL WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
Такая уверенность нынешнего президента вызвала бурю эмоций у пользователей сети. Люди молятся за победу республиканца, хвалят его за решительность и призывают продолжать борьбу за справедливость.
«Пусть мир вокруг нас развалится. Но мы сможем это сделать, если наши сердца будут вместе. ВСЕ ВМЕСТЕ! Крутой навсегда! Ничто нас не остановит! Сделаем Америку Опять Великой!», — написал Энтони Корнрод в Twitter
Ранее Трамп пообещал предоставить «шокирующую» информацию о голосовании в штате Невада.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в некоторых штатах пока неизвестны, но демократ Джозеф Байден уже объявил себя президентом. Трамп же заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».