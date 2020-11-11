Трамп заявил о «большом прогрессе» в расследовании фальсификаций на выборах

Республиканец пообещал обнародовать информацию на следующей неделе.

Действующий президент США и республиканец Дональд Трамп сообщил о «большом прогрессе» своего расследования по нарушениям на голосовании и добавил, что результаты будут уже на следующей неделе. Закончил Трамп тем, что написал свой неизменный лозунг «сделаем Америку великой опять» и добавил «Мы победим!».

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Такая уверенность нынешнего президента вызвала бурю эмоций у пользователей сети. Люди молятся за победу республиканца, хвалят его за решительность и призывают продолжать борьбу за справедливость.

« Пусть мир вокруг нас развалится. Но м ы сможем это сделать, если наши сердца будут вместе. ВСЕ ВМЕСТЕ! Крутой навсегда! Ничто нас не остановит! Сделаем Америку Опять Великой! », — написал Энтони Корнрод в Twitter

Ранее Трамп пообещал предоставить «шокирующую» информацию о голосовании в штате Невада.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в некоторых штатах пока неизвестны, но демократ Джозеф Байден уже объявил себя президентом. Трамп же заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы».