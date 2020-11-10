Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отправили на пересмотр

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре принял решение отменить ранее вынесенный приговор по делу об изнасиловании сотрудницы отдела дознания в Уфе.

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре принял решение отменить ранее вынесенный приговор по делу об изнасиловании сотрудницы отдела дознания в Уфе.

Инстанция рассмотрела жалобу, которую подала потерпевшая и ее адвокат, и передала дело на новое апелляционное изучение. Оно пройдет в Верховном суде Республики Башкортостан.

Сейчас все трое фигурантов дела находятся под домашним арестом, срок которого составляет три месяца. Инцидент, который рассматривает суд, произошел в октябре 2018 года, когда девушка подала заявление о том, что подверглась насилию сексуального характера. Позднее всех участников события уволили из полиции.