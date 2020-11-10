Соратники Навального потеряли штаб в Брянске из-за долгов

Штаб Алексея Навального в Брянске уже несколько месяцев не платит за аренду офиса. Таким образом сотрудники организации являются недобросовестными арендаторами.

Штаб Алексея Навального в Брянске уже несколько месяцев не платит за аренду офиса. Таким образом сотрудники организации являются недобросовестными арендаторами.

Помещение под нужды штаба Навального в Брянске было взято в аренду в ноябре 2019 года. В этом же месяце подчиненные оппозиционера заявили, что арендодатель просит расторгнуть договор. По их словам, это связано с расследованием штаба о местной власти. В декабре того же года структура Навального освободила офис и сняла помещение по другому адресу.

Однако на самом деле выселение и переезд членов сетки штабов Навального связаны с неуплатой аренды за: ноябрь и декабрь. После этого арендодатель обратился в суд, который удовлетворил его жалобу. Ответчиком по иску являлся управляющий в том числе брянским "Фонд защиты прав граждан" "Штаб", пишет iReactor.

В июне 2020 года Арбитражный суд Брянской области постановил взыскать с брянского штаба Навального долг в размере 5,6 тысячи рублей за аренду, который до сих пор не уплачен.

"Фонд защиты прав граждан" в Уфе имеет долги еще по двум пунктам. На сайте судебных приставов отмечено, что структура обязана уплатить более двух миллионов рублей. Налоговая служба в Башкирии ранее сетовала о признании банкротом уфимский штаб Навального, поскольку размер налоговой задолженности составляет больше 10 млн рублей.