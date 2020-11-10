Россияне посоветовали Роскосмосу заниматься космосом, а не торговлей

Пользователи Сети обсудили потенциальный новый бренд Роскосмоса: корпорация намерена зарегистрировать как торговый знак гагаринское "Поехали!".

Пользователи Сети обсудили потенциальный новый бренд Роскосмоса: корпорация намерена зарегистрировать как торговый знак гагаринское "Поехали!".

Госкорпорация направила запрос в Роспатент на регистрацию фраз Юрия Гагарина "Поехали!" и "Русский космос" как товарного знака. Роскосмос планирует использовать их в сфере перевозок, в видеоиграх и для выпуска узнаваемых товаров народного потребления.

Пользователи Сети назвали брендирование фраз, не относящихся к космосу, "продажей воздуха" и предложили корпорации заняться своей непосредственной компетенцией: комической, а не торговой отраслью. Некоторые пользователи отметили, что права на фразу Юрия Гагарина имеют и его потомки, которые могут претендовать на ее коммерциализацию.

Особо остроумные комментаторы обыграли "Поехали!" и указали, что авторы идеи в Роскосмосе уже "приехали". Припомнили Роскосмосу и ее американских конкурентов — частную компанию SpaceX Илона Маска, которая в мае запустила корабль Crew Dragon. Он доставил экипаж американских астронавтов на Международную космическую станцию. Раньше для этих целей использовали российский корабль "Союз".