Экс-состав минздрава Омской области придерживал для себя свободные койки

Проверка по факту инцидента с машинами скорой помощи в Омской области подошла к концу. Организация работы медучреждений со стороны регионального минздрава отсутствовала.

Проверка по факту инцидента с машинами скорой помощи в Омской области подошла к концу. Организация работы медучреждений со стороны регионального минздрава отсутствовала.

Бригады скорой помощи не укладывались в нормативы, стояли в очередях и опаздывали к пациентам. Врачи не могли пристроить в больницы пациентов с тяжелым течением коронавируса из-за отсутствия коек, хотя минздрав Омской области докладывал в вышестоящие органы о наличии мест для зараженных.

Койки действительно были, но из для себя придерживал бывший состав минздрава Омской области. Свободные места для тяжелобольных граждан с COVID-19 нашлись после разразившего скандала. Теперь появилась возможность госпитализировать зараженных с течением коронавируса средней тяжести, рассказал источник в ведомстве.