Юшков: Россия ответила на газовые претензии Польши ее же оружием

Эксперт объяснил, почему новые требования «Газпрома» к Польше можно назвать справедливыми.

Российская компания «Газпром» намерена пересмотреть цены на свою продукцию, которая идет в Польшу. Такая перспектива не устраивает Варшаву, передает радио Sputnik. По мнению поляков, решение «не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте» и является «безосновательным».

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что требования «Газпрома» абсолютно логичны, ведь сама Польша не упускает возможности подать претензии по поводу механизма ценообразования.

Основным аргументом со стороны Варшавы является газ на спотовом рынке, который дешевле трубопроводного газа в конкретный период времени. В этом случае российская компания на претензии отвечает тем же оружием, подчеркнул специалист.

«Мол, надо газпромовские цены привести к показателям спота. Постоянно этот аргумент педалируется [Польшей]. И "Газпром" сейчас просто использует тот же аргумент. Раз вы к нам претензии предъявляете, всегда выбираете период времени, когда на споте цены ниже, то "Газпром" подает встречное требование – в другой период цены на споте были выше, чем по трубопроводным поставкам, то есть наша цена была ниже, и это несправедливо», — рассказал Юшков.

Теперь России и Польше вряд ли удастся решить этот вопрос без судебных разбирательств, полагает эксперт. Юшков подытожил, что процессы по данному делу могут затянуться на несколько лет.