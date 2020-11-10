Путин: НАТО проигнорировала российскую инициативу

Российская Федерация предлагала представителям Североатлантического альянса (НАТО) произвести действия, направленные на снижение военной активности, однако не получила ответ.

Российская Федерация предлагала представителям Североатлантического альянса (НАТО) произвести действия, направленные на снижение военной активности, однако не получила ответ.

Президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия осталась без ответа от НАТО, в ходе совещания с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал", — заявил российский лидер.

Напротив, отмечается повышение интенсивности полетов авиации, а также действий флотов стран, принадлежащих НАТО, добавил Путин.