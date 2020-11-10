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17:10   10 Ноября 2020
Армия

Путин: НАТО проигнорировала российскую инициативу

Путин: НАТО проигнорировала российскую инициативу

Российская Федерация предлагала представителям Североатлантического альянса (НАТО) произвести действия, направленные на снижение военной активности, однако не получила ответ.

Президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия осталась без ответа от НАТО, в ходе совещания с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал", — заявил российский лидер.

Напротив, отмечается повышение интенсивности полетов авиации, а также действий флотов стран, принадлежащих НАТО, добавил Путин.

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#путин #нато #военные действия

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