Девять дел о контрабанде сильнодействующих веществ возбудили в Подмосковье

Сотрудники Московской областной таможни возбудили девять уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ в текущем году.

Сотрудники Московской областной таможни возбудили девять уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ в текущем году.

Пресс-служба Мособлтаможни сообщает, что фигуранты дел заказывали иностранные препараты, в составе которых находились запрещенные на территории России вещества. В их числе оказались стероиды и различного вида биологические добавки, передают "Вести Подмосковья".

В организации напоминают, что заграничные препараты могут содержать в своем составе компоненты из числа запрещенных в РФ. За нелегальную транспортировку сильнодействующих веществ может грозить уголовная ответственность.