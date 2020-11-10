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17:08   10 Ноября 2020
Происшествия

Девять дел о контрабанде сильнодействующих веществ возбудили в Подмосковье

Девять дел о контрабанде сильнодействующих веществ возбудили в Подмосковье

Сотрудники Московской областной таможни возбудили девять уголовных дел по фактам контрабанды сильнодействующих веществ в текущем году.

Пресс-служба Мособлтаможни сообщает, что фигуранты дел заказывали иностранные препараты, в составе которых находились запрещенные на территории России вещества. В их числе оказались стероиды и различного вида биологические добавки, передают "Вести Подмосковья".

В организации напоминают, что заграничные препараты могут содержать в своем составе компоненты из числа запрещенных в РФ. За нелегальную транспортировку сильнодействующих веществ может грозить уголовная ответственность.

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#подмосковье #таможня #вещества

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