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17:02   10 Ноября 2020
Политика

Путин назвал цель модернизации ядерного оружия для России

Путин назвал цель модернизации ядерного оружия для России

Россия продолжит модернизировать ядерную триаду, заявил президент Владимир Путин.

Россия последовательна в вопросах контроля над вооружениями, в том числе ядерным. Модернизация последнего продолжится, сообщил российский президент Владимир Путин.

"Для РФ ядерное оружие — крайняя мера для защиты интересов", — отметил глава страны цель развития вооружения.

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#россия #путин #ядерное вооружение

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