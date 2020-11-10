17:02 10 Ноября 2020Политика
Путин назвал цель модернизации ядерного оружия для России
Россия продолжит модернизировать ядерную триаду, заявил президент Владимир Путин.
Россия продолжит модернизировать ядерную триаду, заявил президент Владимир Путин.
Россия последовательна в вопросах контроля над вооружениями, в том числе ядерным. Модернизация последнего продолжится, сообщил российский президент Владимир Путин.
"Для РФ ядерное оружие — крайняя мера для защиты интересов", — отметил глава страны цель развития вооружения.