Путин назвал цель модернизации ядерного оружия для России

Россия продолжит модернизировать ядерную триаду, заявил президент Владимир Путин.

Россия продолжит модернизировать ядерную триаду, заявил президент Владимир Путин.

Россия последовательна в вопросах контроля над вооружениями, в том числе ядерным. Модернизация последнего продолжится, сообщил российский президент Владимир Путин.