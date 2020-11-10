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17:00   10 Ноября 2020
Экономика

Путин одобрил предложенные кандидатуры на должности членов правительства

Путин одобрил предложенные кандидатуры на должности членов правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ, соответственно которому займут министерские посты все одобренные Госдумой кандидатуры.

Все шесть кандидатов, ранее рассмотренные и одобренные Государственной думой, были назначены на предложенные должности членов Правительства Российской Федерации. В их числе Александр Новак, который теперь станет вице-премьером России.

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