Путин одобрил предложенные кандидатуры на должности членов правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ, соответственно которому займут министерские посты все одобренные Госдумой кандидатуры.

Президент России Владимир Путин подписал указ, соответственно которому займут министерские посты все одобренные Госдумой кандидатуры.

Все шесть кандидатов, ранее рассмотренные и одобренные Государственной думой, были назначены на предложенные должности членов Правительства Российской Федерации. В их числе Александр Новак, который теперь станет вице-премьером России.