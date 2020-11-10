Американист предрек пересчет голосов после выборов в США

По мнению специалиста, демократ Джо Байден слишком рано начал праздновать победу.

В США до сих пор не могут понять, кто станет следующим президентом страны. Выборы состоялись еще 3 ноября 2020 года, однако после этого кандидат от Демократической партии Джозеф Байден уже заявляет о своей победе, а действующий президент Дональд Трамп пытается оспорить результаты почтового голосования.

На сторону последнего встал Генеральный прокурор США Уильям Барр, который постановил федеральным прокурорам в США провести расследования по возможным фальсификациям на выборах даже при отсутствии доказательств. Дело в том, что в процессе подсчета голосов не раз появлялись сообщения о нарушениях и вбросах. К примеру, за несколько часов в штате Висконсин копилка Джо Байдена пополнилась на 100 тысяч голосов, в то время, как действующий президент Дональд Трамп не получил за эти несколько часов ни одного голоса.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко рассказала, что ситуация усложняется из-за почтового голосования, которое было введено из-за пандемии коронавируса. По мнению специалиста, помимо длительного подсчета бюллетеней американцам также придется дополнительно ждать результатов пересчета:

«В США есть такое правило, что если разрыв между кандидатами менее одного процента, то происходит пересчет даже во всех мелких областях. Поэтому очевидно, что частичный пересчет все-таки будет. Верховные суда штатов, скорее всего, пойдут на то, чтобы пересчитывать голоса штата полностью. Такая же ситуация произошла в 2000 году».

Речь идет о борьбе за президентское кресло между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором. Выборы проходили седьмого ноября, но из-за дополнительного пересчета голосов и разбирательств с бюллетенями последний признал свое поражение лишь спустя почти полтора месяца. До победы Альберту Гору не хватило всего пяти голосов выборщиков. За всю историю США это единственный случай такого маленького разрыва между кандидатами.

Филиппенко напомнила, что 20 января при любом развитии событий полномочия президента США заканчиваются (в этот день проходит процедура инаугурации нового президента). Вместе с ним должен уйти и вице-президент. Если процесс пересчета голосов не закончится к тому моменту, совершенно непонятно, кому перейдет управление огромным государством, объяснила американист.

«В США нет единого федерального избирательного законодательства, во всех штатах все по-разному. Поэтому на некоторые участки, где считали голоса, не пускали наблюдателей, республиканцы обращались в суды. И в каких-то штатах это нормальная ситуация, потому что там проводят выборы без наблюдателей. Для России, например, это странно. Плюс ко всему у почтового голосования были очень запутанные правила, опять же разные для разных регионов страны», — добавила Филиппенко.

По словам эксперта, победитель американских выборов может не определиться вплоть до 20 января следующего года. В этой части репутацию себе подпортил демократ Джо Байден и его команда, которые уже на официальном уровне объявили о своей победе. Кандидат от Демпартии даже произнес свою «победную речь».

«Джо Байден говорил, что хочет объединять США и идти дальше, быть объединяющим лидером. А получается наоборот. При этом нужно понимать, что это часть технологии: Байден специально объявил себя победителем, чтобы судам было морально сложнее оспорить результаты американских выборов. Ведь уже все жители США обсуждают победу Байдена и даже предполагают, кто войдет в его кабинет министров», — подчеркнула Филиппенко.

Поздравления же со стороны европейских партнеров США в адрес Байдена можно объяснить лишь тем, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп выстроил слишком напряженные отношения с Европой. Из-за этого большинство лидеров из ЕС пытаются найти контакт с новым лидером, который будет проводить более сговорчивую политику Вашингтона по отношению к ним.

7 ноября 2020 года Байден набрал 270 голосов выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. The Washington Post, CNN и NBC с поправкой на «прогнозируемый результат» выдали информацию о том, что Байден становится новым, 46-м президентом в истории Соединенных Штатов.