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16:53   10 Ноября 2020
Политика

Трамп готовится к "юридической войне" против результатов выборов в США

Трамп готовится к "юридической войне" против результатов выборов в США

Президент США Дональд Трамп готовится к "юридической войне" против нарушений на выборах в стране.

Юристы американского лидера намерены подать судебные иски из-за фальсификаций в штатах при подсчете голосов. Трамп собирается провести акции с участием своих сторонников. Сотрудники его штаба направляются в те штаты, где зафиксированы нарушения. Семья действующего президента США поддерживает его в отстаивании своих прав.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Трамп назвал Неваду рассадником поддельных голосов и пообещал предоставить информацию по голосованию, сообщал телеканал "360".

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#сша #выборы #трамп

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