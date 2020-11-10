Трамп готовится к "юридической войне" против результатов выборов в США

Президент США Дональд Трамп готовится к "юридической войне" против нарушений на выборах в стране.

Президент США Дональд Трамп готовится к "юридической войне" против нарушений на выборах в стране.

Юристы американского лидера намерены подать судебные иски из-за фальсификаций в штатах при подсчете голосов. Трамп собирается провести акции с участием своих сторонников. Сотрудники его штаба направляются в те штаты, где зафиксированы нарушения. Семья действующего президента США поддерживает его в отстаивании своих прав.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Трамп назвал Неваду рассадником поддельных голосов и пообещал предоставить информацию по голосованию, сообщал телеканал "360".