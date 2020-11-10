Премия «Время инноваций» впервые представит проект в сфере цифровизации

Победителей главного российского конкурса в сфере цифровизации Digital Leaders Award объявят 11 декабря в Сочи.

Более 10 лет всем известная премия «Время инноваций» выявляет лучшие практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в различных сферах.

Последние несколько лет организаторы и эксперты премии отмечали устойчивый рост среди участников именно digital-проектов. В кулуарах форума все чаще говорили о цифровизации как о тренде, кардинально меняющем привычную жизнь. Компании идут все дальше в стремлении создать комфорт для жизни клиентов, сотрудников и партнеров. Одни переводят сотрудников на удаленную работу, другие создают удобные сервисы, безопасную инфраструктуру, умные города и решения социально-значимых проблем.

И вот впервые в истории, 11 декабря, в отеле Сочи Марриотт Красная Поляна будут названы победители главного российского конкурса в сфере цифровизации – Digital Leaders Award.

Digital Leaders – это ежегодное событие, демонстрирующее лучшие достижения в области цифровизации и онлайн сервисов, вдохновляющее на большие результаты цифровой трансформации всех сфер жизни, работы и отдыха.

«Мы, как организаторы главной российской премии в области инноваций, стоим у первоисточников новшеств во всех сферах жизни и понимаем потенциал всех новых трендов. То, что за digital-форматом — будущее, было понятно уже очень давно, но до недавних пор лучшим цифровым кейсам, которые рассматривали эксперты премии, находилось достойное место в плеяде Лауреатов. А сейчас, когда цифровизация – уже не тренд, а образ жизни, мы пришли к четкому пониманию о своевременности и необходимости запуска отдельного проекта, посвященного программной платформе. Уверены, что, как и Премия «Время инноваций», Digital Leaders Award займет заслуженное место в экспертном сообществе», – делится надеждами на будущее директор премии Елена Хомутова.

Digital Leaders пройдет в мультиформате и будет разделен на 2 части: Digital Leaders Forum, где будут представлены лучшие кейсы цифровой трансформации бизнеса, и гала-ужин по случаю награждения победителей Digital Leaders Award.

11 декабря будут объявлены победители в пятнадцати основных номинациях, в том числе: решение года, продукт года, сервис года, мобильное приложение, интернет-портал, удаленный сервис. Номинации будут вручаться в отдельных категориях, охватывающих весь спектр сфер бизнеса и общества: от строительства и недвижимости до здравоохранения, от финансов и консалтинга до государственно-частного партнерства.