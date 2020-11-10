Президент Армении провел переговоры с послом России

Ереван, 10 ноября. Президент Армении Армен Саркисян провел переговоры с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным.

Ереван, 10 ноября. Президент Армении Армен Саркисян провел переговоры с послом России в Ереване Сергеем Копыркиным.

Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Саркисян и Копыркин обсудили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое накануне было достигнуто лидерами России, Армении и Азербайджана.

«Саркисян отметил, что урегулирование карабахской проблемы — вопрос общенационального значения и важности, и естественно, что связанное с ним любое решение, тем более подписание какого-то документа, вызывает резкую реакцию, часто и протест», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября, а также остановить свои войска на занятых позициях. Кроме того соглашение предполагает размещение в Карабахе миротворческих сил РФ.