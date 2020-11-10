Фанаты Кобейна готовы заплатить миллионы за обнаруженную записку звезды

Поклонники творчества музыканта Курта Кобейна предлагают миллионы владельцу уникального сет-листа за авторством исполнителя, пишет РЕН ТВ.

Поклонники творчества музыканта Курта Кобейна предлагают миллионы владельцу уникального сет-листа за авторством исполнителя, пишет РЕН ТВ.

Артефакт представляет собой список песен, с которыми Кобейн выступал на сцене в Бристоле в 1991 году. У некоторых людей появились сомнения в подлинности листка из-за трека Rape me, который вошел в альбом In Utero в 1993 году. Однако аудиозапись концерта подтвердила, что тогда музыкант уже гастролировал с песней, пишет канал.

Заполучить программу выступления группы Nirvana для фанатов является настоящей удачей, так как Кобейн выступал в Англии всего несколько раз до своей смерти в апреле 1994 года.