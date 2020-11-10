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16:37   10 Ноября 2020
Общество

Фанаты Кобейна готовы заплатить миллионы за обнаруженную записку звезды

Фанаты Кобейна готовы заплатить миллионы за обнаруженную записку звезды

Поклонники творчества музыканта Курта Кобейна предлагают миллионы владельцу уникального сет-листа за авторством исполнителя, пишет РЕН ТВ.

Артефакт представляет собой список песен, с которыми Кобейн выступал на сцене в Бристоле в 1991 году. У некоторых людей появились сомнения в подлинности листка из-за трека Rape me, который вошел в альбом In Utero в 1993 году. Однако аудиозапись концерта подтвердила, что тогда музыкант уже гастролировал с песней, пишет канал.

Заполучить программу выступления группы Nirvana для фанатов является настоящей удачей, так как Кобейн выступал в Англии всего несколько раз до своей смерти в апреле 1994 года.

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#концерт #курт кобейн #бристоль

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