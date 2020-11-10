Россиянам объяснили плюсы и минусы накоплений к старости

О том, стоит ли копить средства, чтобы обеспечить себе достойную старость, россиянам рассказали эксперты в беседе с NEWS.ru.

О том, стоит ли копить средства, чтобы обеспечить себе достойную старость, россиянам рассказали эксперты в беседе с NEWS.ru.

Накопления представляются проблематичными в условиях низкого заработка. За последние 10 лет стало в три раза меньше россиян, которые надеются на собственные средства в будущем.

"Культура накоплений в нашей стране практически полностью отсутствует", — переживает профессор Александр Щербаков.

Однако откладывать деньги все же стоит, уверены финансовые эксперты. Это поможет российским гражданам сохранить привычные условия жизни. Многим будет достаточно оставлять на будущее по 10% от своего постоянного дохода, однако здесь есть один нюанс: размер оплаты труда части россиян может не позволить им откладывать средства в необходимом объеме. Тем не менее это стоит делать при любом уровне дохода, чтобы не остаться в старости с нулевым капиталом, заявляет проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.