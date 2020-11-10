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16:17   10 Ноября 2020
Происшествия

Первые секунды после падения моста на Рублевском шоссе показали на видео

Первые секунды после падения моста на Рублевском шоссе показали на видео

Бетонная балка рухнула на автомобиль на Рублево-Успенском шоссе, первые секунды после падения были зафиксированы на видео очевидцами.

Конструкция деформировалась и рухнула, накрыв переднюю часть проезжавшего мимо легкового автомобиля. В результате инцидента находившиеся в машине люди не пострадали. Плита ограничивала высоту на участке трассы в районе МКАД, обломок размером пять на 20 метров прогнулся вниз.

Движение по дороге полностью перекрыто в обе стороны в связи с произошедшим. Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место инцидента, и приступили к работе. Точные причины произошедшего устанавливаются, уточняются данные о возможных пострадавших.

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#авария #Балка #Рублево-Успенское шоссе

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