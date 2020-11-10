Первые секунды после падения моста на Рублевском шоссе показали на видео

Бетонная балка рухнула на автомобиль на Рублево-Успенском шоссе, первые секунды после падения были зафиксированы на видео очевидцами.

Бетонная балка рухнула на автомобиль на Рублево-Успенском шоссе, первые секунды после падения были зафиксированы на видео очевидцами.

Конструкция деформировалась и рухнула, накрыв переднюю часть проезжавшего мимо легкового автомобиля. В результате инцидента находившиеся в машине люди не пострадали. Плита ограничивала высоту на участке трассы в районе МКАД, обломок размером пять на 20 метров прогнулся вниз.

Движение по дороге полностью перекрыто в обе стороны в связи с произошедшим. Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место инцидента, и приступили к работе. Точные причины произошедшего устанавливаются, уточняются данные о возможных пострадавших.