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16:11   10 Ноября 2020
Происшествия

Дом замминистра энергетики РФ Тихонова арестовали по делу о хищениях

Дом замминистра энергетики РФ Тихонова арестовали по делу о хищениях

Басманный суд Москвы принял решение об аресте земельных участков и дома в Подмосковье заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, который обвиняется в хищении 600 млн.

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов сейчас находится под стражей. Ему вменяется хищение 603 млн руб., выделенных на создание информационной сети Российского энергетического агентства.

Следователи возбудили уголовное дело в марте 2020 года, в его основе — показания директора проекта ГИС ТЭК в РЭА Минэнерго Романа Щербова. По делу потерпевшим признано Минэнерго.

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#суд #арест #хищение #минэнерго #тихонов

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