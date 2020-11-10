16:11 10 Ноября 2020Происшествия
Дом замминистра энергетики РФ Тихонова арестовали по делу о хищениях
Басманный суд Москвы принял решение об аресте земельных участков и дома в Подмосковье заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, который обвиняется в хищении 600 млн.
Басманный суд Москвы принял решение об аресте земельных участков и дома в Подмосковье заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, который обвиняется в хищении 600 млн.
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов сейчас находится под стражей. Ему вменяется хищение 603 млн руб., выделенных на создание информационной сети Российского энергетического агентства.
Следователи возбудили уголовное дело в марте 2020 года, в его основе — показания директора проекта ГИС ТЭК в РЭА Минэнерго Романа Щербова. По делу потерпевшим признано Минэнерго.