Украина бьет антирекорды по COVID-19. Политолог Окара нашел виновных

В понедельник, 9 ноября, коронавирусом заболел президент страны Владимир Зеленский, а на следующий день — министр обороны. За последние сутки обнаружено свыше 10 тыс. заразившихся.

Украина в очередной раз побила антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. По заявлению министра здравоохранения страны Максима Степанова, за последние сутки было выявлено 10 842 новых случаев COVID-19, что стало самым большим показателем за все время пандемии.

Общее число заразившихся за все время выросло до 479 197. Отмечается, что большинство заболевших — в Киеве (более 45 тысяч). Количество летальных исходов достигло 9 тысяч.

В начале ноября Степанов называл ситуацию с коронавирусом в стране близкой к катастрофической. По его словам, самое тяжелое время пандемии еще впереди.

«Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно», — сказал Степанов.

На тот момент Украина поставила сразу несколько антирекордов: 6 ноября в Киеве обнаружили более тысячи инфицированных, 5 ноября по стране — около 10 тыс., 3 ноября — около 400 погибших.

До этого Украину разделили на эпидемиологические зоны. «Красный», самый высокий уровень опасности, был объявлен в 112 административных единицах, что также превысило максимум с начала пандемии.

О недуге уже заявил ряд украинских политиков и общественных деятелей. В сентябре заболел мэр Харькова Геннадий Кернес, а в октябре скончались мэры Новгород-Северского и Борисполя Олег Бондаренко и Анатолий Федорчук. У обоих был COVID-19.

На днях президент страны Владимир Зеленский заявил о положительном тесте на коронавирус.

«У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — написал он в Telegram-канале.

Во вторник, 10 ноября, заразился министр обороны страны Андрей Таран, передает агентство «Укринформ».

Политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» о причинах сложной ситуации выразил мнение, что власти позволили людям расслабиться.

«Во всем мире мы видим вторую волну — на Украине, в России, США. Здесь есть два виноватых. Первый — это люди, которые расслабились, которые совершенно игнорируют рекомендации, ходят без масок. Которые рассказывают, что маска может спасти только от пыли, зачем в ней ходить. Я все лето слышал этот бред по отношению к себе. А я все время хожу в маске, мне так нравится», — подчеркнул Окара.

Эксперт напомнил, что таким же образом обстояла ситуация сто лет назад во время эпидемии испанского гриппа. Тогда первая волна вызвала большое число смертей, после чего люди «ослабили хватку».

«Второе — это то, что в сентябре все дружно пошли в школу. Это дало заметный скачок. Нельзя было этого делать, надо было еще подождать. Дети, как сказал [журналист и телеведущий — прим. ред.] Александр Невзоров, — “маленькие убийцы”. Их [коронавирус] совершенно не затрагивает, никак не проявляется, приходят домой, а дома взрослые», — сетует собеседник агентства.

Первоочередное решение проблемы заключается в том, чтобы ввести максимальные ограничительные меры, которые бы позволили минимизировать распространение вируса. Так, Окара напомнил, что весной в Киеве, Харькове и Днепропетровске остановили метро.

«Нужно ли сейчас так делать или нет? Я не готов категорически говорить. Но статистика такова, что абсолютное большинство заражается в транспорте и других общественных местах. Ношение макси резко уменьшает количество заразившихся. Дети в школе — хороший способ родителям и бабушкам заболеть», — не сомневается политолог.

Сообщается, что в украинских больницах для приема больных коронавирусом выделено 44 тыс коек. На начало ноября их заполняемость составила 65%.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что, когда на Украине закончатся койко-места, предназначенные для больных коронавирусом, лечить будут не всех https://t.co/9JA3gyas9s — Украина • РУ (@ukraina_ru) November 1, 2020

Однако, по утверждению врачей некоторых медучреждений, мест давно нет. Например, в Харькове на 530 мест приходится 560 пациентов. В области больничными койками приходится заполнять коридоры.

«В коридорах — это еще повезло. Реально не принимают в больницы. Это катастрофа, которая разразилась на Украине. Когда была первая волна, люди не знали, что это такое, все были в потемках, действовали на ощупь. Сейчас уже все понятно, нет, надо обязательно первое сентября провести и начать активную жизнь. Можно уповать на вакцину, которая массово еще не запущена. Еще на что-то. Но надо обращаться к людям, вызывать, контролировать, штрафы повышать», — призвал Окара.

Харьковская область. Инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением лёгких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным. Из одна лампа на весь коридор. Когда медсестра ставит капельницу - больные подсвечивают телефоном. Виноваты москали. pic.twitter.com/XSGkplgqvN — Дневники Жириновского (@mind2500) October 16, 2020

С 9 ноября Киев запретил во всех медицинских учреждениях плановые операции и госпитализацию. Теперь больницы будут принимать только пациентов с коронавирусной инфекцией.