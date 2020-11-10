Новые ограничения в Москве из-за коронавируса. Суть

Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что новые меры предосторожности помогут спасти тысячи жизней.

С 13 ноября 2020 года вступят в Москве вступят в силу новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин уверен, что действующих сейчас мер против COVID-19 недостаточно, чтобы уберечь москвичей.

Напомним, что в минувший понедельник, 9 ноября, столица поставила антирекорд по числу заболевших в сутки – 6897 человек. Для сравнения, в марте этого же года, когда специалисты говорили про «разгар пандемии», в день прибавлялось по две-три тысячи человек. Уже в мае и эти цифры начали уменьшаться.

Нынешние показатели говорят о том, что без дополнительных мер ситуация будет только ухудшаться, написал в своем блоге Сергей Собянин. Для этого с 13 ноября вводятся новые ограничения, которые будут действовать до 15 января следующего года.

1. Студенты всех столичных колледжей и вузов переходят на дистанционное обучение. Частные образовательные учреждения власти Москвы не могут обязать перейти на «удаленку», однако Собянин все же порекомендовал им последовать примеру государственных вузов.

2. Мэр также призвал студентов и школьников соблюдать режим самоизоляции. Чтобы мотивировать юных москвичей оставаться дома, все их транспортные карты заблокируют.

3. Под ограничения ожидаемо попали и общепиты. С 13 ноября все рестораны, кафе и другие места общественного питания не смогут принимать посетителей по ночам: с 23:00 до 06:00. В эту же категорию попадают караоке, боулинги, дискотеки и ночные клубы. Единственные, кто смогут порадовать москвичей вкусной едой посреди ночи, это службы доставки. Для них никаких ограничений не предусмотрено.

4. Зато любители провести вечер в кино, театре или на концерте смогут погулять «на широкую ногу»: максимальное число зрителей теперь не должно превышать 25% от вместимости зала. Так что в залах будет просторно.

5. Чтобы провести массовые спортивные игры, занятия или соревнования, организаторам придется получить одобрение от Департамента спорта города Москвы и Управления Роспотребнадзора.

6. Собянин также предписал временно приостановить проведение «культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей». Все выставки, тренинги, вернисажи и презентации мэр посоветовал проводить в онлайн-режиме.

7. Столичная мэрия позаботилась и о здоровье маленьких жителей Москвы: работа детских лагерей и развлекательных центров, а также детских комнат в ТРЦ и детских уголков приостанавливается. На открытом воздухе проводить развлекательные мероприятия не запрещают.

Собянин подчеркнул, что, в отличие от предыдущих ограничений, новые меры вводятся сразу на два месяца. Все дело в новогодних праздниках.

«Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий. Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей», — написал в своем блоге мэр Москвы.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса в Москве решили отменить праздничные гуляния в новогоднюю ночь, а также все новогодние базары, фестивали и другие массовые мероприятия.

Весной власти многих регионов РФ перенимали опыт столицы в борьбе с COVID-19, поэтому не исключено, что вскоре подобные меры повторят в других городах.

По состоянию на 10 ноября 2020 года в России зафиксировано 1 781 997 случаев заражения вирусом COVID-19.