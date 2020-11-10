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15:58   10 Ноября 2020
Экономика

Новак утвержден депутатами Госдумы на пост вице-премьера РФ

Новак утвержден депутатами Госдумы на пост вице-премьера РФ

Следуя новой процедуре, принятой после поправок к Конституции России Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера РФ.

Инициативу назначить действующего министра энергетики на пост вице-премьера ранее озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новак находится на должности профильного министра с 2012 года. Основной задачей на посту вице-премьера он обозначил снабжение внутреннего рынка качественными источниками энергии, а также наращивание темпов газификации страны.

Еще одной важной задачей Новак назвал удержание лидирующего статуса России в данной сфере в мире. Для этого стране нужно занимать новые ниши — возобновляемые источники энергии, и водородная энергетика.

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#александр новак #минэнерго #вице-премьер

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