Новак утвержден депутатами Госдумы на пост вице-премьера РФ

Следуя новой процедуре, принятой после поправок к Конституции России Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера РФ.

Следуя новой процедуре, принятой после поправок к Конституции России Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера РФ.

Инициативу назначить действующего министра энергетики на пост вице-премьера ранее озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новак находится на должности профильного министра с 2012 года. Основной задачей на посту вице-премьера он обозначил снабжение внутреннего рынка качественными источниками энергии, а также наращивание темпов газификации страны.

Еще одной важной задачей Новак назвал удержание лидирующего статуса России в данной сфере в мире. Для этого стране нужно занимать новые ниши — возобновляемые источники энергии, и водородная энергетика.