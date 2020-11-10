Новый министр Шульгинов намерен развивать электроэнергетику

Николай Шульгинов утвержден Госдумой на пост главы Минэнерго и уже рассказал о встрече с Новаком.

Николай Шульгинов утвержден Госдумой на пост главы Минэнерго и уже рассказал о встрече с Новаком.

По словам Николая Шульгинова, начинать работу с кадровых перестановок он не собирается. Главной задачей станет продвижение законопроектов в сфере электроэнергетики.

"Нужно не начинать с кадровых решений, а определиться с выполнением тех задач, которые сегодня стоят: это продвижение тех законов, которые сейчас в Госдуме находятся, их около 7", — рассказал он журналистам.

В среду у Шульгинов запланирована встреча с будущим вице-премьером Александром Новаком. На ней они определят основные приоритеты работы ведомства.