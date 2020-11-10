Названа еще одна ведущая к кариесу привычка

Сахар в чае может послужить причиной возникновения кариеса, считают ученые. Сахар разрушает фтор, содержащийся в чае.

Сахар в чае может послужить причиной возникновения кариеса, считают ученые. Сахар разрушает фтор, содержащийся в чае.

Фтор полезен для зубов, и сахар, вступая в реакцию с чаем, нарушает его состав. К такому выводу пришла Елизавета Тихонова, агроном и эксперт по чаю и кофе. Тихонова рассказала Nation News, что сладкий чай можно пить лишь в редких случаях, например, когда болеешь. Сахар — это энергетик, и при поступлении в организм он вступает в реакцию с витамином С и калием, которыми богат чайный напиток.

Эксперт по чаю высказала предположение, что чаем можно заменить воду. Организму проще усвоить чай средней температуры, чем холодную воду, которую обычно пьет человек.