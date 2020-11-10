Ищенко: эстонцы раньше всех поняли, что сейчас происходит в США

Не важно, кто в итоге будет объявлен победителем президентских выборов в США – Дональд Трамп или Джо Байден, Америка в любом случае уже не будет прежней и не вернет себе прежнего влияния в мире.

Не важно, кто в итоге будет объявлен победителем президентских выборов в США – Дональд Трамп или Джо Байден, Америка в любом случае уже не будет прежней и не вернет себе прежнего влияния в мире.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отмечая, что эстонцы, за которыми закрепилась репутация тугодумов, поняли все о происходящих в США процессах, гораздо раньше, чем политики других стран.

Поводом для такого заявления политолога, стали слова лидеров эстонской Консервативной народной партии – отца и сына Марта Хельме (глава МВД Эстонии) и Мартина Хельме (министр финансов).

Ранее эти политики, занимающие откровенно русофобскую позицию, высказали мнение, что больше нет смысла говорить о США, как о правовом демократическом государстве, учитывая, что там оказалась возможной такая массовая и наглая фальсификация выборов.

«Не думал я, что доживу до того времени, когда русофобствующие эстонские консерваторы, ни на йоту не изменившие своих убеждений, будут утверждать, что выборы в США сфальсифицированы настолько явно, что "нет даже вопроса"», — прокомментировал их слова Ростислав Ищенко.

По его словам, пока в США продолжается затянувшийся спор между сторонниками двух кандидатов в президенты страны, союзники Америки начали догадываться, что раскол может быть гораздо глубже. Противоречия между соперничающими американскими элитами зашли уже настолько далеко, что их не получится преодолеть, назначив победителем выборов одного из двух кандидатов. Потому что ситуация уже не ограничивается просто спором между Трампом и Байденом, республиканцами или демократами, правыми консерваторами или левыми либералами, традиционалистами или глобалистами, объяснил эксперт.

«Кто бы ни победил в результате текущего противостояния, США останутся расколотой страной. Президент же их будет испытывать недостаток легитимности. Как минимум полстраны будут считать его незаконным», — убежден Ищенко.

По его словам, вопрос сейчас заключается лишь в том, какая половина американского общества почувствует себя оскорбленной и униженной – байденовская или трамповская. Но даже это не является принципиальным.

А принципиальным, по словам Ищенко, стало то, как прогрессирует неспособность Америки концентрироваться на ключевых вопросах международной политики. Внутриполитическая борьба в США съедает практически все свободные ресурсы, и каждый новый президент США оказывается слабее своего предшественника.

«Как ни странно, эстонцы, имеющие репутацию тугодумов, поняли все это значительно раньше своих коллег по ЕС. Ось глобального противостояния смещается с линии Россия/США или США/Китай на линию левые либералы против правых консерваторов», — отмечает политолог.

При чем, по его словам, этот разлом пролегает внутри стран, а не между ними.

Теперь эстонские консерваторы будут поддерживать Трампа, а эстонские либералы – Байдена. При этом приверженцы традиционных ценностей из Франции, Италии, Германии, Австрии и даже Венгрии, уже давно сделали выбор в пользу России, которая отстаивает эти ценности на официальном уровне.

«Не исключено, что через некоторое время и восточноевропейские правые окончательно порвут со своими лево-либеральным глобалистами и мы увидим в соседних странах совершенно неожиданные коалиции, настоящую живую политику, а не унылый марш к обрыву под барабан американского посла», — предсказывает эксперт.

В заключение свои рассуждений Ростислав Ищенко отметил, что кто бы ни оказался победителем в войне Трампа и Байдена, Соединенным Штатам все равно не вернуть себе былого влияния в мире. Тем более, что эта война не закончится вместе с американскими выборами. А значит все самое интересное в мировой политике лишь начинается.