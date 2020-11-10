Литовкин объяснил, какой потенциал модернизации заложен в «Панцирях»

Новейшие российские комплексы «Панцирь С-3» планируется усовершенствовать системой наблюдения, что позволит им более эффективно, по сравнению со своими предшественниками, бороться с ударными беспилотниками противника.

Новейшие российские комплексы «Панцирь С-3» планируется усовершенствовать системой наблюдения, что позволит им более эффективно, по сравнению со своими предшественниками, бороться с ударными беспилотниками противника.

Об этом в комментарии информационному агентству Nation News рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Как сообщает издание, российские специалисты разрабатывают третью версию управляемой зенитной ракеты «Панцирь С-2», которая будет снабжена усовершенствованной системой наблюдения для борьбы с ударными БПЛА (беспилотными летательными аппаратами). Перед специалистами была поставлена задача сделать так, чтобы у новых комплексов не было «слепой воронки» над ними, как было у их предшественников.

По словам Виктора Литовкина, при создании любой военной техники, конструкторы сразу рисуют чертежи не только самой модели, но и то, как она впоследствии будет модернизироваться.

«В каждой военной технике, которая создается в конструкторском бюро, заложен потенциал модернизации, пока он не будет полностью исчерпан. После этого приступают к созданию нового железа, которое берет в себя все достоинства предыдущего, но будет на порядок выше предшественника», — объяснил эксперт.

Третий ракетный комплекс «Панцирь» будет более эффективным в борьбе с вражескими беспилотниками, чем был второй, но его четвертая и пятая модификации будут еще лучше. Новые модели на базе «Панциря» будут разрабатываться до тех пор, пока конструкторы не исчерпают все заложенные в этом виде вооружения возможности.

«У новых комплексов вовсе не будет слепой зоны, в которых оператор машины не видит цели и противника, которые есть на любом виде вооружения», — добавил Виктор Литовкин в заключение беседы.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что американские системы обнаружения подводных лодок не справляются со своей задачей, так как не могут обнаружить российские атомные подлодки в Арктике.