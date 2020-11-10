Депутаты Госдумы РФ утвердили Файзуллина на пост главы Минстроя РФ

Государственная дума России утвердила Ирека Файзуллина на должность министра строительства и ЖКХ. Об этом стало известно 10 ноября.

Государственная дума России утвердила Ирека Файзуллина на должность министра строительства и ЖКХ. Об этом стало известно 10 ноября.

Согласно полученной информации, депутаты Госдумы РФ одобрили кандидатуру на пост главы Минстроя России, которую предложил премьер-министр Михаил Мишустин.

Смена состава российского правительства обусловлена новым порядком формирования кабмина. После Госдумы утверждением чиновника будет заниматься президент России.