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15:26   10 Ноября 2020
Политика

Депутаты Госдумы РФ утвердили Файзуллина на пост главы Минстроя РФ

Депутаты Госдумы РФ утвердили Файзуллина на пост главы Минстроя РФ

Государственная дума России утвердила Ирека Файзуллина на должность министра строительства и ЖКХ. Об этом стало известно 10 ноября.

Согласно полученной информации, депутаты Госдумы РФ одобрили кандидатуру на пост главы Минстроя России, которую предложил премьер-министр Михаил Мишустин.

Смена состава российского правительства обусловлена новым порядком формирования кабмина. После Госдумы утверждением чиновника будет заниматься президент России.

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#госдума #минстрой #Файзуллин

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