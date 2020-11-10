15:25 10 Ноября 2020Политика
Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на должность Минвостокразвития РФ
Депутаты Госдумы РФ утвердили предложенную кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Депутаты Госдумы РФ утвердили предложенную кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Накануне глава российского кабмина Михаил Мишустин предложил кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Чекункова на должность в правительстве.
Профильный комитет парламента по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока уже поддержал предложение главы кабмина.
По новым правилам кандидатуры министров утверждает Госдума, а предложения выдвигает премьер-министр.