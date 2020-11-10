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15:25   10 Ноября 2020
Политика

Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на должность Минвостокразвития РФ

Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на должность Минвостокразвития РФ

Депутаты Госдумы РФ утвердили предложенную кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Накануне глава российского кабмина Михаил Мишустин предложил кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Чекункова на должность в правительстве.

Профильный комитет парламента по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока уже поддержал предложение главы кабмина.

По новым правилам кандидатуры министров утверждает Госдума, а предложения выдвигает премьер-министр.

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#россия #госдума #министр

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