Виталий Савельев утвержден на должность Министра транспорта России

Государственная Дума Российской Федерации утвердила кандидата на пост главы Министерства транспорта.

Государственная Дума Российской Федерации утвердила кандидата на пост главы Министерства транспорта.

Главенствующую должность ведомства займет Виталий Савельев, которого ранее выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин ранее отправил в отставку ряд министров. Российский премьер после предложил несколько кандидатур на должности в камбин, которые могут возглавить Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство транспорта.