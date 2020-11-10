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15:19   10 Ноября 2020
Политика

Виталий Савельев утвержден на должность Министра транспорта России

Виталий Савельев утвержден на должность Министра транспорта России

Государственная Дума Российской Федерации утвердила кандидата на пост главы Министерства транспорта.

Главенствующую должность ведомства займет Виталий Савельев, которого ранее выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин ранее отправил в отставку ряд министров. Российский премьер после предложил несколько кандидатур на должности в камбин, которые могут возглавить Минприроды, Минстрой, Минэнерго и Министерство транспорта.

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