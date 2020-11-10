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15:10   10 Ноября 2020
Политика

Депутаты проголосовали за кандидатуру Козлова на посту министра природы РФ

Депутаты проголосовали за кандидатуру Козлова на посту министра природы РФ

Члены нижней палаты российского парламента проголосовали за кандидатуру Александра Козлова, который займет пост Министерства природных ресурсов РФ.

 

Накануне Козлова поддержал ряд комитетов Государственной думы России, которые курируют работу в аналогичных сферах деятельности.

Ранее чиновник занимал должность главы Минвостокразвития. Перевод Козлова на новое место инициирован председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным. Ротация кадров в правительстве началась после президентского указа об отставке нескольких министров.

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#минприроды #госдума рф #козлов

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