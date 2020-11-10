Депутаты проголосовали за кандидатуру Козлова на посту министра природы РФ

Члены нижней палаты российского парламента проголосовали за кандидатуру Александра Козлова, который займет пост Министерства природных ресурсов РФ.

Члены нижней палаты российского парламента проголосовали за кандидатуру Александра Козлова, который займет пост Министерства природных ресурсов РФ.

Накануне Козлова поддержал ряд комитетов Государственной думы России, которые курируют работу в аналогичных сферах деятельности.

Ранее чиновник занимал должность главы Минвостокразвития. Перевод Козлова на новое место инициирован председателем кабинета министров Михаилом Мишустиным. Ротация кадров в правительстве началась после президентского указа об отставке нескольких министров.