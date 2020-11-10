Евросоюз разрешит спецслужбам читать переписку пользователей соцсетей

ЕС озадачен поиском компромисса между правом на тайну переписки и борьбой с терроризмом.

Совет министров Евросоюза, после недавней серии терактов с участием исламистов, начал обсуждение законопроекта о расширении доступа европейских спецслужб к зашифрованным перепискам в соцсетях и мессенджерах, об этом пишет австрийское издание ORF со ссылкой на копию чернового проекта резолюции Совета.

Документ призывает страны ЕС выработать компромисс между тайной переписки и борьбой с терроризмом. По мнению министров ЕС, решить задачу необходимо в сотрудничестве с компаниями, владеющими социальными сетями. Также в документе упомянута разработка «инновационных подходов с учетом новых технологий». Проект подписан 6 ноября и предложен правительством Германии.

«Для компетентных органов доступ к электронным доказательствам важен не только для проведения успешных расследований и тем самым привлечения преступников к ответственности, но и для защиты жертв и обеспечения их безопасности», — говорится в документе.

Разговоры о широком доступе спецслужб к конфиденциальной жизни граждан идут все чаще с развитием технологий. Законопроект о передаче ключей шифрования мессенджеров госорганам инициировали Великобритания и Франция. А в октябре 2020 года министры МВД США, Австралии, Канады, Японии и Индии совместно призвали IT-компании к более тесному сотрудничеству, отметив, что сквозное шифрование грозит «серьезными рисками для общественной безопасности».

Пользователи Сети гневно отреагировали на эту информацию, заявляя, что у граждан должно быть право на неприкосновенность личной жизни, а также рассуждая, где и какими методами можно будет вести в будущем анонимную переписку.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Марк Цукерберг позволил создать «фашистскую цензуру» в русскоязычном сегменте Facebook.