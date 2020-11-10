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15:07   10 Ноября 2020
Общество

Наталья Поклонская поздравила сотрудников МВД и министра Колокольцева

Наталья Поклонская поздравила сотрудников МВД и министра Колокольцева

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская поздравила сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником.

Поклонская пожелала всем правоохранителям и главе ведомства Владимиру Колокольцеву сил, терпения и здоровья. В честь праздника она опубликовала поздравительное сообщение в своем Telegram-канале.

"Поздравляю сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником! Порядок, справедливость и безопасность являются основными ценностями для каждого человека и страны в целом", — написала Поклонская.

Также депутат пожелала сотрудникам МВД справедливого поощрения и благодарности от государства и простых людей за проявленные верности и отвагу в своей работе.

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#мвд #праздник #поклонская

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