15:07 10 Ноября 2020Общество
Наталья Поклонская поздравила сотрудников МВД и министра Колокольцева
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская поздравила сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником.
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская поздравила сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником.
Поклонская пожелала всем правоохранителям и главе ведомства Владимиру Колокольцеву сил, терпения и здоровья. В честь праздника она опубликовала поздравительное сообщение в своем Telegram-канале.
"Поздравляю сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником! Порядок, справедливость и безопасность являются основными ценностями для каждого человека и страны в целом", — написала Поклонская.
Также депутат пожелала сотрудникам МВД справедливого поощрения и благодарности от государства и простых людей за проявленные верности и отвагу в своей работе.