Латвия выселила российских журналистов в цифровую резервацию

В стране решили убрать российских журналистов с телеканалов и радио.

Латвийские власти решили убрать с телеканалов и радиостанций страны российских журналистов. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) утвердил стратегию и задачи латвийских общественных средств массовой информации на 2021 год. Для специалистов из России, работающих в латвийских изданиях, стратегий и задач не придумали.

Вместо этого их решили отправить на отдельный интернет-ресурс, который будет вещать для всех нелатышей, живущих в стране. На официальном сайте НСЭСМИ сообщают, что этот портал создадут к сентябрю 2021 года. Такую рокировку в совете объяснили необходимостью приезжих получать информацию на родном языке «без перерывов».

Под новый вид европейских санкций попадут радиостанция LR4 (большинство программ там ведут на русском языке), новостной портал lsm.lv (содержит отдельную страницу на русском языке) и все каналы телекомпании LTV-7. На некоторых из них есть передачи с российскими ведущими и экспертами.

В контексте того диалога, который сегодня ведут с Россией большинство европейских стран, «изгнание» журналистов с латвийских телеканалов стоит рассматривать как вполне логичный шаг, считает политолог Иван Аркатов. «Прибалтийские братья» намерены перейти от слов к делу, подкрепив уже привычную антироссийскую риторику конкретными действиями.

«Латвия и другие страны давно уже с особенным вниманием относятся к России и просят своих граждан также относиться к ней. Расчистка европейских СМИ от журналистов из России была вопросом времени, мне кажется. Этот инцидент не является первой ласточкой какой-то информационной войны против РФ, она идет уже давно. Это просто еще пазл от большой мозаики», — объяснил специалист.

Аркатов напомнил, что 11 июня латвийский Сейм принял поправки к закону о СМИ, которые ограничивали телевещание на русском языке на территории страны. Автором инициативы выступил президент Латвии Эгился Левитс, который предложил ограничить русскоязычное вещание до 20%. Изменения в закон вступят в силу с 1 января 2021 года.

С этого же дня в европейской стране прекратят показывать программу новостей на русском языке. Сейчас она выходит на телеканале LTV-7. Глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш в мае этого года объявлял, что новости на русском будут доступны только в интернете. Выходит, что предпосылки к появлению «новой стратегии и задач латвийских общественных СМИ» появились еще весной.

«Странам Европы и Западу сейчас выгодно сформировать такую повестку, которая не будет бросать тень на них самих. Поэтому важно убрать всех конкурентов. Только так можно справиться с альтернативными источниками информации, к которым нередко обращаются местные жители. С точки зрения латвийских властей, они могут сами воздействовать на широкие массы людей. Российские журналисты им не нужны на этом поле», — добавил Аркатов.

Собеседник «Политики Сегодня» допустил, что примеру Латвии могут последовать и другие прибалтийские страны. В перспективе российское вещание попытаются перекрыть по всей Европе, подобные процессы уже сейчас происходят по всей Прибалтике. По словам Аркатова, больше всего этому подвержены «марионеточные» государства, чьи нити ведут за океан к статуе Свободы.

«Сомневаюсь, что сейчас стоит ждать какого-то снежного кома из уволенных российских журналистов по всей Европе, но в перспективе такое вполне может произойти. Нашим информационным бойцам довольно тяжело доносить информацию, поэтому им хочется пожелать уверенности в себе и терпения. Еще нужно стараться создавать альтернативные источники информации и побольше пользоваться медийным пространством. Новые СМИ также можно популяризировать среди самих прибалтийцев», — подытожил спикер.

По данным аналитической компании Kantar, передачи с русскоязычными новостями в феврале 2020 года могли похвастаться рейтингом лишь в 1,1%. Это значит, что один выпуск смотрели всего около 20 тысяч человек. Однако летом популярность новостей выросла из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

Доля русскоязычного населения в Латвии составляет около 40%. При этом президент Эгилс Левитс полагает, что русскоязычные СМИ на территории страны нельзя назвать «здоровыми».