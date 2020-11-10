Uniper направила сотни миллионов евро на поддержку "Северного потока — 2"

Представитель немецкой энергетической компании Uniper рассказал, какую сумму фирма вложила в реализацию российского газопровода "Северный поток — 2".

Представитель немецкой энергетической компании Uniper рассказал, какую сумму фирма вложила в реализацию российского газопровода "Северный поток — 2".

Речь идет о 700 млн евро, говорит исполнительный финансовый директор Uniper Саша Биберт. Причем эта сумма взята из 950 млн евро, которые немцы ранее обещали направить на реализацию "СП-2".

"В конечном счете, мы только финансовый партнер, не акционер проекта", — уточняет представитель немецкой компании.

К тому же в Uniper верят в успешное завершение строительства газопровода, на которое не повлияют существующие проблемы, отмечает Биберт. Он также заявил о доверии между немецкой фирмой и компанией-оператором "Северного потока — 2".