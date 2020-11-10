Разногласия с Россией о стоимости газа стали политической установкой Польши

Спор "Газпрома" и польской компании PGNiG о цене поставок газа оценил заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Спор "Газпрома" и польской компании PGNiG о цене поставок газа оценил заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Москва и Варшава направили друг другу предложения о пересмотре стоимости услуги в рамках Ямальского контракта, действующего с 1996 года. "Газпром" заявил о планах повысить цену, а PGNiG рассчитывает на понижение. В комментарии ФБА "Экономика сегодня" Гривач отметил, что за последние месяцы газ на рынке ЕС подорожал в несколько раз, а кроме того, Польша контрактует сырье из нероссийских источников даже по более высоким тарифам. Позиция российской компании совершенно логична: нынешний уровень цен не соответствует реалиям рынка.

Через два года поляки намерены полностью отказаться от Ямальского контракта или продлить его при условии перезаключения базового соглашения. Очевидно, что это политическая установка, напрямую не связанная с экономикой. Речь идет не об энергоэффективности и ценовой обусловленности поставок, а об энергобезопасности и других геополитических аспектах.

Польша выступает проводником американских интересов в ЕС, но ее собственный энергобаланс становится заложником климатических обязательств, оговаривающих наращивание газового импорта, констатировал Гривач.