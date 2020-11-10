Московские студенты из-за коронавируса перешли на удаленку до 15 января

Правительство Москвы приняло решение о переводе всех учебных заведений города на дистанционный формат. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Правительство Москвы приняло решение о переводе всех учебных заведений города на дистанционный формат. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Столичные власти также рекомендуют перейти на дистанционный формат работы учреждениям федеральных и частных вузов с колледжами. Согласно принятому решению, с 13 ноября все московские студенты переходят в онлайн. Ограничение будет действовать на протяжении двух месяцев, вплоть до 15 января.

На указанный период времени всем обучающимся заблокируют социальные карты. Школьникам и студентам Москвы рекомендуется соблюдать домашний режим, а также свести к минимуму поездки по городу. Сергей Собянин рассказал об этом в своем блоге.