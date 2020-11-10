МИД Сирии подчеркнул необходимость реиммиграции сирийских беженцев

Власти Сирии прилагают все усилия для возвращения беженцев на родину. Об этом заявил помощник главы Министерства иностранных дел САР Айман Сусан, его слова приводит SANA.

Власти Сирии прилагают все усилия для возвращения беженцев на родину. Об этом заявил помощник главы Министерства иностранных дел САР Айман Сусан, его слова приводит SANA.

Дамаск призвал сирийских беженцев вернуться домой и внести свой вклад в восстановление страны. Помощь каждого очень важна, поскольку многие объекты инфраструктуры были разрушены террористами, цитирует помощника дипломата SANA.

Помощник главы МИД рассказал, что власти Сирии, со своей стороны, приложили максимум усилий для возвращения в страну сирийских граждан. В Дамаске надеются, что международная конференция по возвращению беженцев, которая пройдет 12 и 13 ноября, придаст этому процессу необходимый толчок.

"Мы призываем ряд стран прекратить препятствовать возвращению перемещенных лиц и политизировать гуманитарную ситуацию в Сирии. США и Европейский союз своими действиями неоднократно подтверждали желание эксплуатировать страдания сирийцев за рубежом для достижения своих целей", — сказал Айман Сусан.

В конференции примет участие и российская делегация. Участие в мероприятии также примут делегаты из Ирана, Китая, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Омана.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что российская делегация на конференции будет одной из самых многочисленных.