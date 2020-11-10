Власти Москвы готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Москве в ближайшие две недели может ухудшиться. Рост заболеваемости отмечается с сентября.

Ситуация с коронавирусом в Москве в ближайшие две недели может ухудшиться. Рост заболеваемости отмечается с сентября.

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей", – написал мэр.

Он отметил, что неделю назад ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, но сейчас положение изменилось.

Он также сообщил, что московские заведения общепита переходят на новый режим работы. Запрещается прием посетителей в ночное время, работать будет только доставка или продажа на вынос.