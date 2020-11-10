Иран положительно отозвался об инициативе России по перемирию в Карабахе

Иран приветствует посредничество России в решении конфликта в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщила администрация президента Хасана Роухани.

Иран приветствует посредничество России в решении конфликта в Нагорно-Карабахской Республике. Об этом сообщила администрация президента Хасана Роухани.

Сегодня, 10 ноября, вступило в силу трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, которое положит конец боевым действиям в Карабахе. Соглашение было одобрено премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. О реакции Тегерана на перемирие в соседнем регионе сообщила пресс-служба Роухани.

Напомним, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск. Несмотря на три попытки ввести в республике режим прекращения огня, ни одна из них не принесла желаемого результата и столкновения продолжались вплоть до подписания трехстороннего соглашения.

Боевые действия коснулись и Ирана, в его приграничной зоне рухнуло несколько беспилотников, подбитых в небе над Карабахом, обстрелы также повлекли за собой разрушение строений.