Соловьев рассказал о предпосылках скорого наступления Украины на Донбасс

Украинские войска готовят наступательную операцию в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, обратившись к предвкушающим скорое наступление украинским политикам с вопросом, сколько жизней им не жалко.

Украинские войска готовят наступательную операцию в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, обратившись к предвкушающим скорое наступление украинским политикам с вопросом, сколько жизней им не жалко.

То, что Украина рассчитывает силой вернуть себе территории Донбасса и готовит очередное наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, отметил Соловьев, совершенно очевидно.

На это указывает постоянное затягивание украинской стороной реализации процессов мирного урегулирования военного конфликта. Именно на это и рассчитывал в свое время бывший президент Украины Петр Порошенко, когда подписывал Минские соглашения, добавил журналист.

При этом, по словам Соловьева, в Донбассе понимают, как на самом деле к ним относится Киев, и не верят никаким псевдомиротворческим обещаниям Украины.

Теперь вопрос о дальнейшем развитии ситуации в Донбассе, по словам Соловьева, в первую очередь стоит перед Российской Федерацией. Ведь Донбасс не по своей воле после распада Советского Союза оказался в составе Украины.

«Насколько мы осознаем ответственность за своих сограждан, находящихся за рубежом в результате колоссальной геополитической трагедии, как назвал наш президент распад СССР, — напомнил журналист. — И вопрос — осознаем ли мы свое чувство исторической ответственности?».

В заключение Владимир Соловьев обратился к представителям Украины с вопросом, как далеко они будут готовы зайти в бессмысленных попытках вернуть Донбасс под контроль Киева, и сколько жизней ради этой недостижимой цели им не жалко отдать.

Он также обратился к украинским представителям, спросив, насколько далеко они готовы зайти в бессмысленных попытках вернуть Донбасс.

«Сколько жизней вам не жалко?» — спросил он.

Напомним, после произошедшего в начале 2014 года государственного переворота в Киеве, жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие новую власть и не согласные с ее политическим курсом, провели референдум, по результатам которого провозгласили независимость ДНР и ЛНР от Украины. Киевские власти в ответ приняли решение о начале военной операции против мятежного региона.

По официальным данным ООН, с весны 2014 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 13 тысяч человек.