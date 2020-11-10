Собянин сообщил о новом режиме работы клубов и ресторанов в Москве

Ночные клубы и рестораны Москвы изменят режим работы на ближайшие два месяца. Ограничения связаны с эпидемиологической обстановкой.

Ночные клубы и рестораны Москвы изменят режим работы на ближайшие два месяца. Ограничения связаны с эпидемиологической обстановкой.

Заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Таким способом столичные власти рассчитывают остановить распространение коронавируса и снизить уровень заболеваемости.

Ограничения будут действовать два месяца – с 13 ноября по 15 января 2021 года. В заведениях общепита, а также развлекательных учреждениях запрещается обслуживать посетителей в ночное время с 23:00 до 6:00.

Ограничения не затронут торгующие на вынос и осуществляющие доставку организации. Также рекомендуется использовать систему чек-инов.